Rusija – tai šalis, kurios sportininkai be vėliavų, karininkai be garbės kodekso, kareivių kapai be vardų, vaikai be tėvų, namai be žmonių, cerkvės patriarchai ir vyskupai be artimo meilės ir taikos, galvos be smegenų, individo gyvenimas be prasmės. Ateitis pakeista pobiedobiesijos čipais.