Rimvydas Valatka. Karas ir kūrybiškumas: Zalužno formulė

Už 2 mlrd. eurų galima be proto daug padaryti iš to, apie ką kalba Zalužnas. Apie tai ką tik delfi.lt rašė Ukrainos laisvę ginantis savanoris A.Kumpis: „Išleidę 2 mlrd. eurų, visų metų gynybos biudžetą, po penkerių metų galbūt turėsime keliasdešimt tankų, ir tai nebūtinai yra blogai, tačiau kuo ginsimės, jei priešas mūsų sienas peržengs anksčiau? Politikai ramina: „Darysime viską vienu metu.“. Tikrai, viską vienu metu ir be jokių prioritetų? Be didelės sėkmės čia tikrai neišsiversi.“