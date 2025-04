Rimvydas Valatka. Domarkas, Puchovičius ir „teisingi“ sukčių mokesčiai

6. Lietuvos demografinė situacija – prasta. Per du dešimtmečius šalis prarado dešimtis tūkstančių protų. O be protų dirbtinio intelekto eroje – blogiau nei Paluckui be Žemaitaičio. Užuot pabandžiusi susigrąžinti dalį protų ir pritraukti gabių užsieniečių, kriminalinė koalicija nori iš likusių protingų ir verslių žmonių, kurie tik ir tegali daugiau sukurti visiems, dar daugiau atimti ir nežinia kam padalyti. Laukia nauja protų nutekėjimo banga.