Rimvydas Valatka. Damaskas per 11 dienų

Artimųjų Rytų geopolitinio turgaus svarstyklės per 11 dienų pakeitė svorio centrą. Rusai nulėkė nuo jų, o Iranas liko be dantų. Prieš 11 dienų net drąsiausi politiniai pranašai savo vizijose to nematė. Įrodymas, kad net juodžiausioje tamsoje pasirodęs spindulys gali smogti blogiui.