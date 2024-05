Rimvydas Valatka. Arabų pinigai

Žinoma, nebūtinai įvyks taip, kaip planuoja šeichai. Bet siautėjimai JAV universitetuose, gaisras Berlyno oro gynybos sistemų „Iris-T” gamykloje ir Rusijos teroristiniai veiksmai trukdant GPS ryšį keleiviniams lėktuvams Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje sufleruoja, kad, be Rusijos karo prieš Ukrainą, JAV ir Europai gresia dar dvi intifados.

Žinoma, nebūtinai įvyks taip, kaip planuoja šeichai. Bet siautėjimai JAV universitetuose, gaisras Berlyno oro gynybos sistemų „Iris-T” gamykloje ir Rusijos teroristiniai veiksmai trukdant GPS ryšį keleiviniams lėktuvams Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje sufleruoja, kad, be Rusijos karo prieš Ukrainą, JAV ir Europai gresia dar dvi intifados.

Mažas skirtumas, ar tai yra made in Russia, made in Qatar ar made in China, kurios diktatorius Xi šią savaitę atskrenda patikrinti ES lyderių minkštakiaušiškumo. Visos esamos ir būsimos intifados daugiau ar mažiau paremtos nemokamų pietų goduliu.