Ramunė Sakalauskaitė. Valstybės kišenvagius – į nacionalinį sporto muziejų

Tiesa, projekte dar numatytas sporto muziejus, kuriame derėtų įamžinti ne tik stadiono istorijos raidą, bet ir pagrindinių jo krikštatėvių asmenybes, pradedant 1985 metais. Londono Madame Tussauds muziejaus pavyzdžiu, Vilniaus statinyje turėtų stovėti ryškiausių veikėjų statulos. Pavyzdžiui, visų sostinės merų bei jų administracijos vadovų, taip pat per 40 mln. eurų iššvaisčiusio Šarūno Stepukonio natūralaus dydžio skulptūros su įrašais apie jų pastangomis neva stadionui ir su juo siejamiems projektams išleistomis pinigų sumomis. Gal tada visiems būtų akivaizdu, kokie turtingi esame, kad galime lengva ranka pavėjui, be jokios atsakomybės švaistyti valstybės lėšas. Tokiame muziejuje būtina įamžinti ir apsamanojusius bei kerpėmis apaugusius prokurorus, konkrečius Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovus, kurie pro pirštus pažiūrėjo į „Paysera“ skundus dėl Š. Stepukonio pinigų plovimo, taip pat Lietuvos banko pareigūnus, kaltę suvertusius Estijai, kurioje registruota „BaltCap“. Jeigu sudėtum visas nuo 1985 m. nacionaliniam stadionui skirtas tyrimų, studijų ir kitas lėšas, seniai galėjo stovėti jeigu ne auksinis, tai tikrai paauksuotas stadionas. Dėl to tauta privalo iš veidų pažinti visus „herojus“, kurių pastangomis ant sostinės Šeškinės kalno stovi brangiai kainuojanti juodoji skylė.