Pamena kas Demokratijos ir ekonominės plėtros organizaciją GUAM, vienijusią Gruziją, Ukrainą, Azerbaidžaną ir Moldovą? Įsteigta 1997 metais, pirmą šio amžiaus dešimtmetį palaimingomis „istorijos pabaigos“ aplinkybėmis ji dar buvo gyva. Lyg ir viltingu laikytinas jos eksdalyvės narystės ES siekiančios Moldovos sprendimas vasario 13-ąją nutraukti 1989 metais sudarytą sutartį su Rusija dėl kultūrinių centrų darbo jos teritorijoje po to, kai jos oro erdvę pažeidė rusų kariniai bepiločiai. Rusų mokslo ir kultūros centras Kišiniove bus uždarytas.

Maskvos nepasitenkinimą „kūreno“ irgi GUAM narė Azerbaidžanas, vasario 10-ąją persona non grata paskelbusi Rusijos dūmos narį Nikolajų Valujevą, kuris į Baku sprendimą uždaryti „Rusijos namus“ vasario 6 dieną pasiūlė atsakyti azerų diasporos organizacijų Rusijoje „pakratymu“. „Rusų namų“ istoriją aktyvavo katastrofa iš Baku į Grozną skridusio „Azerbaijan Airlines“ lėktuvo, pažeistam orlaiviui nedavė leidimo leistis Čečėnijos sostinėje, jis buvo priverstas skristi per Kaspiją iki Kazachstano ir sudužo prie Aktau, žuvo 38 žmonės. Baku katastrofos priežastimi laiko rusų priešlėktuvinės raketos „Pancir-S“ pataikymą. Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas pareikalavo iš Maskvos nubausti kaltuosius, atsiprašyti, sumokėti aukų šeimoms kompensaciją, Putinas praėjus porai dienų po katastrofos išreiškė apgailestavimą dėl „tragiško incidento Rusijos oro erdvėje“. Baku to neužteko.