Paulius Jurkevičius. Štai kodėl Sausio 13-osios proga pasikartoja melsvoji psichozė

Italiją gąsdina ideologinė juoda. Aptarkime: kuri spalva gąsdina Europos Sąjungą (ES), NATO, Vakarų pasaulio narę Lietuvą? Imkime Jurijų. Jurijus, Lietuvos pilietis, skelbia švenčiantis Laisvės gynėjų dieną. Švenčia savotiškai: papuošia savo feisbuko paskyrą mėlyna Europos Sąjungos vėliava ir apteplioja ją mėšlu – šūkiais apie vagį, o vagis – tai ES komisijos pirmininkė, Uršulė. Pilietis Jurijus sako norįs gyventi „laisvoje“ Lietuvoje. Laisva Lietuva, Jurijaus nuomone, – be skiepų ir be maisto su kirminais! Be mėlynos ES diktatūros. Netrukdykite švęsti Laisvės gynėjų dienos piliečiui Jurijui! NetruGdykite!