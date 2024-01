Paulius Jurkevičius. Štai kaip mes – užsienio lietuviai kišimės į jūsų gyvenimą!

VU filosofijos fakulteto profesorius be didesnių filosofijų užsienio lietuvius mato per pinigus, per uždarbiavimo, greito praturtėjimo reikalus. Jam diaspora – tai apelsinų ir šampinjonų rinkėjai, mašinų plovėjai, svetimų senolių užpakalių švarintojai, kitų profesinių kategorijų darbuotojai – ekonominiai migrantai. Skaitai Lazutką ir matai jau nebe lietuvius, o tamsiaodžius, kurie žiemą šąla Lietuvoje, ties Baltarusijos pasieniu.