Paulius Jurkevičius. Metai baigiasi šėtono pergale! Švęsime?

Be abejo, reikia pasiaiškinti, kodėl. Aiškinu. Jis, pasaulio geopolitikos šėtonas metus baigia pritvinkęs optimizmo. Tikėjimo, kad ateinantys metai bus geresni. Jis to neslepia: žiūrėkite, jūs – ten, Vakaruose, aš kupinas šėtoniškos vilties: mano pergalė jau arti.

Bandau įsivaizduoti, ką jis man atsakytų. Palenktų galvą ir įbestų savo šaltą, specifinį kgbisto žvilgsnį iš padilbų. Greičiausiai nė kiek nesusijaudintų. Apsidžiaugtų. Gudriai šyptelėtų, o tada pakištų man savaitraštį. Tarkime, Londono „The Economist“ su antrašte: Putin seems to be winning. Putinas, atrodo, laimi. Ir piešinukas: Putino galva su laikrodžio dantračiais vietoje smegenų. Štai kaip situaciją regi anglai.