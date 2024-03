Paulius Jurkevičius. Geriausias visų laikų kandidatas vėl nebūtų išrinktas

Vakar ir šiandien kartais susiliečia, tampa graudžiai pamokančia istorija. Bet kartais netampa. Kartais vakar be ceremonijų šaiposi iš šiandien: tada buvote mulkiai, mulkiais liktumėte ir dabar. Anuomet klydote, bet kažin ar šiandien vėl nepakartotumėte to paties, masinio proto užtemimo. Pirmojo iškovotos Nepriklausomybės prezidento rinkimai 1993 metų žiemą baigėsi rezultatu: 1.211. 070 vs 767 437. „Savas“ Algirdas Mykolas nugalėjo „svetimą“ Stasį.