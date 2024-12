Paulius Jurkevičius. Ar jums reikalinga Šventųjų metų indulgencija?

Jorgė Bergoglio per apaštalinės bibliotekos langą nuolat kartoja savo susikurtą liturginės diplomatijos formulę: cara, martoriata Ucraina – brangi, nukankinta Ukraina. Kas ją nukankino? Kodėl nukankino? Popiežius mini žuvusius vaikus Gazoje ir Izraelio kaltes po „Hamas“ agresijos, įvardija jas garsiai ir tiksliai. Bet jis iki šiol neįvardijo – nei tiksliai, nei pusbalsiu – tos kitos valstybės, kuri žudo, grobia Ukrainos vaikus.

Pakalbėkime apie keistus XIII ir XXI amžiaus jubiliejinius sutapimus, ir šiurpas perlies nugarą. Bonifacas VIII atsisėdo į Apaštalų Sostą po to, kai atsistatydino Celestinas V. Argentinietis Jorgė Bergoglio išrinktas po to, kai atsistatydino Benediktas XVI. Bonifacas uždarė Celestiną atokioje Fumone tvirtovėje, kad netaptų „antipapa“ – popiežiaus antrininku. Pranciškus Benedikto neuždarė, ekspopiežius pats iki mirties užsidarė į Vatikano celę. Bonifaco pontifikato metais Europą nusiaubė kelios maro epidemijos, mirė dešimtys tūkstančių žmonių. Pranciškaus pontifikato metais pasaulį nusiaubė koronaviruso pandemija, mirė šimtai tūkstančių. Bonifacas VIII susiriejo su Prancūzijos karaliumi Pilypu Gražiuoju, kuris nusiuntė savo emisarus į Italiją su užduotimi – tvoti per veidą popiežiui. Ir jie tai atliko. Pranciškus antausių nepelnė, bet jo susidūrimas su JAV bažnyčios hierarchais – akivaizdus.