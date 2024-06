Modestas Gelbūda. Seimo stovėjimo aikštelės klausimo sprendimas – skubotas, uždaras ir kupinas manipuliacijų

Kovo 6 d. Seimo valdybos posėdyje Jurgis Razma nenorėjo išgirsti mano kvietimo atvirai plačiai diskusijai, jis aiškiai pasakė, kad Seimo valdybai reiks prie to klausimo sugrįžti ir kad „visas Seimas vargu ar turėtų balsuoti“, kad „tai būtų per stipru“. Tiksliau sakant, toks balsavimas būtų per daug rizikingas, turint mintyje, kuo baigėsi Seimo narių apklausa dėl siūlymo atsisakyti Seimo viešbučio. Vakar dienos Seimo valdybos posėdyje Jurgis Razma vėl mane kritikavo, kad kancleris daug kalbėjo, bet nieko nedarė. Iš tiesų, ko labiausiai trūksta šiame procese, tai kalbėjimosi ir bendrų ilgalaikių sprendimų ieškojimų, kurie atitiktų ilgalaikius Seimo ir visos valstybės interesus.