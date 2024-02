Mindaugas Jurkynas. El Salvadoras – demokratijos išmontavimas

Be to, 2022 m. po daugybės gaujų įvykdytų nužudymų, kas rodė, kad susitarimas su valdžia nutrūko apie 74 000 įtariamųjų ryšiais su gaujomis buvo sukišti į naujais pastatytus kalėjimus, kartu masiškai pažeidžiant žmogaus teises. Apie 2% šalies suaugusių sėdi cypėje. Nuo daugiausia nužudymų turinčia El Salvadoras tapo daugiausiai įkalinančia valstybe. 2022 m. įvesta nepaprastoji padėtis galioja iki šiol. Policija gali suimti žmones nepranešę priežasties ir lakyti juos įkalintus ilgam laikui ir be advokato pagalbos, o valdžia gali sekti privatų žmonių gyvenimą.