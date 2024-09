Mažvydas Jastramskis. Seimo rinkimų prognozės daugiamandatėje – vieno laimėtojo nebus

Laisvės partija irgi pateks į Seimą – su 6 proc. balsų. Apklausose jie atrodo prastai, bet šis rinkėjas turi priežastį ateiti – tai vis tik vienintelė partija, kuri aiškiai pasisako už tos pačios lyties partnerystę, ir pasižymi patirtimi to siekiant praktiškai. Be to, spėju, kad apklausos prasčiau „pagauna“ jaunus, socialiai aktyvius žmones.