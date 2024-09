Mažvydas Jastramskis. Kiek svarbi yra tarptautinė politika JAV prezidento rinkimuose?

Dėl šių priežasčių tyrimai retai atranda savarankišką konkrečių užsienio politikos nuostatų ar prioritetų įtaką rinkimų rezultatams (atmetus bendrą einančio pareigas prezidento darbo vertinimą). Tačiau yra įdomi išimtis: politikos tyrėjos Dianos C. Mutz knygoje Winners and Losers: The Psychology of Foreign Trade (2022) aprašytas tyrimas apie tarptautinės prekybos įtaką 2016 m. JAV prezidento rinkimams.