Marius Vyšniauskas. Už auksą vertingesnė spalva. Nuo imperatorių didybės iki pop kultūros

Nepaisant to, dirbdama teatre mergina apkeliavo dalį imperijos, o grįžusi į Konstantinopolį patraukė sosto įpėdinio Justiniano dėmesį, su kuriuo galiausiai susituokė. Prokopijus ją apibudino kaip ryžtingą, nuožmią ir valdingą moterį. „Niekas jos negalėjo priversti daryti to, ko pati nenorėjo.“ Be to, Teodora niekada neatleisdavo priešams. „Išlaikydavo pyktį net asmeniui mirus.“ Tiesa, užvis labiau ji vertino iškovotą karūną. 532 m. sostinėje kilus „Nikos“ sukilimui, įpykusi minia suplūdo priešais rūmus reikalaudama atleisti kai kuriuos didžiūnus, o vėliau nuversti ir patį valdovą. Išsigandęs Justinianas ketino sprukti iš miesto, bet Teodora pasipriešino, teigdama, jog verčiau mirs dėvėdama imperatoriškąjį purpurą, nei praras statusą. „Karališki rūbai yra puikios laidotuvių drobulės“, – sakė ji. Žmonos padrąsintas, imperatorius pasiliko ir netrukus sukilimą numalšino. Bet kodėl purpuro spalva buvo tokia ypatinga?