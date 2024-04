Marius Vyšniauskas. Afrikos Aušvicas. Kodėl Vokietija nepasimoko iš savo klaidų?

Be to, pinigus nori gauti pačios, o ne per institucijas. Antai, Berlyno reparacijos Izraeliui sudaro 80 mlrd. eurų, įskaitant 29 mlrd. eurų tiesiogiai išmokėtų Holokausto aukoms ir jų artimiesiems. Tačiau pritaikyti šį planą hererams Berlynas vengia.