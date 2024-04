Liudas Dapkus. Išgelbėti Baisogalą nuo baisaus galo

Kam to reikia? Tapsime pirmuoju rusų taikiniu. Gal ir gerai būtų investicijos, bet per arti mūsų namų. Užterš visą apylinkių vandenį ir orą, kels triukšmą. Taip kalba žmonės, gyvenantys vietoje su didžiai simboliniu pavadinimu. Ir juos puikiai suprantu, nes Baisogala šitaip vadinasi ne be reikalo.