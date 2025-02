Kęstutis Girnius. Vadovaujant Kasčiūnui, prasideda naujas TS-LKD gyvenimo etapas

Nors partija yra viena, jos du sparnai ne itin gera sugyvena. Pastaruoju metu įtampos šiek tiek atslūgo, bet esama nuoskaudų, kurios paprastai nebūna greitai užmirštamos. Krikdemų sparno atstovai buvo marginalizuoti per pastaruosius aštuonerius metus. Jie nebuvo pakviesti dalyvauti nei buvusio pirmininko Gabrieliaus Landsbergio, nei premjerės Ingridos Šimonytės komandose. Nustumti nuo valdžios, jie negavo jokių rimtesnių postų. Be to, Sąjūdžio sparnas gana niekinamai žiūrėjo į krikdemus, net tokius, kaip buvusį užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą. Priekaištai buvo reiškiami ir Irenai Degutienei, kuri esą buvo tokia pat populistė, kaip Vilija Blinkevičiūtė.