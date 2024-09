Kęstutis Girnius. Raudonosios linijos – tušti gąsdinimai?

JAV vadovai savo svarstymus pradėjo nuo baisiausio scenarijaus – branduolinio ginklo panaudojimo – ir stengėsi įsivaizduoti įvykių eigą, kuri prie to privestų. Geriau būtų buvę pradėti nuo situacijos, su kuria susidūrė V. Putinas, ir jo galimų reakcijų, iš kurių branduolinio ginklo panaudojimas buvo tik viena ir bene mažiausiai įtikinama.

Raudonosios linijos veikia tik labai konkrečiomis sąlygomis, o skelbiamos be saiko jos praranda patikimumą (kas rimtai reaguoja į D. Medvedevo grasinimus?) ir sumažina veiksmingumą tų, kurios gali būti patikimos. Bandymai nustatyti aiškias ribas to, kas yra priimtina ir nepriimtina, pvz., dėl minėto hipotetinio sienos pažeidimo, dažnai žlunga dėl karui būdingo chaoso ir neapibrėžtumo, taip pat dėl to, kad, kaip Obamos Sirijos atvejis, nutarimas jų laikytis negarantuoja padėties pagerinimo.