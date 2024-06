Kęstutis Girnius. Migrantai – XXI amžiaus raupsuotieji?

Paaiškėjus, kad į Vakarų Europą galima patekti per Lietuvą ir kitas rytų Europos šalis, vis atsiranda naujų migrantų. Kelias į Europą per Baltarusijos ir Lietuvos miškus net gūdžiausiais žiemos mėnesiais nepalyginamai saugesnis negu kelionė valtimi per Viduržemio jūrą. Nepasisekus kirsti sienos, galima dar vieną, du, net daugiau kartų vėl bandyti. Tokių galimybių nėra, jei nugrimzti į jūros dugną.