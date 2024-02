Kęstutis Girnius. Gerontokratija JAV

JAV prezidentas negali būti kompetentingas tik 80 ar 90 proc. atvejų. Reikalaujama gerokai daugiau, ypač per krizes. Gerai, kad per Kubos raketų krizę 1962 m. prie valdžios vairo stovėjo J. Kennedy‘is ir N. Chruščiovas, o ne J. Bidenas ir L. Brežnevas.

Bet JAV prezidentas negali būti kompetentingas tik 80 ar 90 proc. atvejų. Reikalaujama gerokai daugiau, ypač per krizes. Gerai, kad per Kubos raketų krizę 1962 m. prie valdžios vairo stovėjo J. Kennedy‘is ir Nikita Chruščiovas , o ne J. Bidenas ir L. Brežnevas.

Kadaise galiojusios aplinkybės gali smarkiai pakisti, o to deramai neįvertinus mėginimas dabartį suprasti per praeities prizmę gali privesti prie didelių politinių klaidų. Benjamino Netanyahu Izraelis gerokai skiriasi nuo Goldos Meir ar Yitshako Rabino. Jaunesni politikai irgi gali negebėti atskirti to, kas tiko praeityje, nuo to, ko reikalauja dabartis, bet tai jau kitas klausimas.