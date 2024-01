Kęstutis Girnius. Gaza ir Ukraina 2024 m. išvakarėse

Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per karą buvo sužeista daugiau kaip 53 320 žmonių. Žuvo daugiau kaip 7 700 palestiniečių vaikų, o Ukrainoje per beveik dvejus karo metus žuvo kiek daugiau nei 500 vaikų. JT organizacijos duomenimis, žuvo daugiau jos darbuotojų nei per visus organizacijos istorijoje vykusius konfliktus kartu sudėjus.