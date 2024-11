Kęstutis Girnius. Du žvilgsniai į Trumpo pergalę

Nors žavi ir energinga, K. Harris buvo netobula kandidatė. Ji dažnai neturėjo aiškių atsakymų į paprastus klausimus, kalbėjo apibendrintai, nuolat kartojo mėgstamas frazes, pavyzdžiui, galime matyti, kas įmanoma, neslegiami to, kas buvo (angl. we can see what is possible, unburdened by what has been). K. Harris rinkimų kampanijos akcentai keitėsi, iš pradžių jos kampanijos žinutės centre buvo kalbos apie džiaugsmą, vėliau dėmesys buvo skiriamas siekiant pavaizduoti D. Trumpą kaip grėsmę demokratijai ir fašistą – ne džiaugsmas, o gąsdinimas. Paklausta, ką darytų kitaip nei J. Bidenas, ji iš pradžių atsakė „nieko“, susiedama save su nepopuliaria valdžia. Vėlesnės pastangos išsiskirti buvo nesėkmingos.