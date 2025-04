Kęstutis Girnius. Atsisakome matyti masines žudynes, gal ir genocidą

Antai „New York Times“ rašo, kad „nuo tada, kai žlugo Izraelio ir „Hamas“ paliaubos, Izraelio kariuomenė pradėjo plataus masto bombardavimo kampaniją“. Bet paliaubos nesužlugo. Kovo 18 d. Izraelis vienašališkai ir be įspėjimo pažeidė jas, pradėdamas seriją mirtinų atakų prieš Gazos Ruožą. Per mažiau negu 24 valandas žuvo 404 palestiniečiai ir 562 buvo sužeisti. Pasak vieno palestiniečio gydytojo, per šį puolimą Izraelis nužudė „81 vaiką per 50 minučių“, „174 vaikus per 24 valandas“. Kęstutis Budrys tylomis praleidžia Izraelio atsisakymą išvesti visus savo karius iš Libano ir Sirijos teritorijos okupavimą, nors abu veiksmai nedera su tarptautinėmis normomis.