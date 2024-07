Kęstutis Girnius. Ar leistum savo vaikui važiuoti Bideno vairuojamame automobilyje?

Spaudos konferencija nenutildė skeptikų. Praėjus vos kelioms minutėms po jos pabaigos dar trys Demokratų partijos Atstovų rūmų nariai paragino jį atsisakyti savo kandidatūros. Daugelis demokratų ne be pagrindo nuogąstauja, kad net jei J. Bidenas sudalyvautų keliuose renginiuose be klaidų, yra labai maža tikimybė, kad per tuos beveik keturis mėnesius iki rinkimų jis išvengs epizodų, kurie primintų rinkėjams apie jo negalias.