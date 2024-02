Kęstutis Girnius. Ar jau žlugo taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka?

Izraelio antpuoliai neturi precedento šiame amžiuje. Per pirmąsias 100 karo dienų Izraelis ant Gazos Ruožo numetė trijų branduolinių bombų kilotonų atitikmenį, jau nužudyta apie 30 tūkst. palestiniečių, gerokai daugiau sužeistų. Apskaičiuojama, kad 70 proc. Gazos Ruožo namų sugadinti ar sunaikinti. 85 proc. teritorijos gyventojų išvaryti iš savo namų, šimtams tūkstančių gresia badas, bet Izraelis tebekliudo pastangoms teikti humanitarinę pagalbą.

Ypač nukentėjo vaikai. Daugiau negu 10 tūkst. buvo nužudyti, dar keli tūkstančiai veikiausiai guli po griuvėsiais, dešimtys tūkstančių sužeistų. Rusija Ukrainoje per dvejus metus nužudė apie 600 vaikų. JTO apskaičiavo, kad 17 tūkst. vaikų Gazoje tapo našlaičiais arba buvo atskirti nuo tėvų. Labdaros organizacija „Save the Children“ („Gelbėkit vaikus“) teigia, kad nuo konflikto Gazoje pradžios vidutiniškai daugiau kaip 10 palestiniečių vaikų per dieną netenka vienos arba abiejų kojų.