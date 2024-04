Jurgis Jurgelis. Apie Tuminą, kultūros ministrą ir kitus

Politikai su proletar-emociniu kompleksu (kartais dar vadinamu Šarikovo kompleksu) labai nori būti viršesni už kitus, labai nori valdyti, viešpatauti. Trumpiau sakant, jiems labai niežti nagai užduoti kam nors per galvą. Ypač svarbu užduoti tam, prieš kurį kompleksuoji, kuris kultūriniais, meniniais ir kitais parametrais yra n kartų pranašesnis už tave. Taip padaręs Šarikovas pasijunta tikru kultūros (galbūt ir tautos) patriotu. Ir tada jis gali ramia sąžine trinti ministro ar kito aukšto valdininko kėdę iki pat kadencijos pabaigos. Jeigu jam kas nors neužduos per galvą. Greičiausiai neužduos. Per galvą gauna kūrėjai, neeilinės, Dievo apdovanotos personalijos. O tų, kuriems neduota, nemuša – nėra už ką mušti. Jie muša kitus.