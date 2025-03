Juozas Lakis. Laikai, kai politika strateguojama per konfliktus

XX amžiuje, ypač po Antrojo pasaulinio karo, mokslas apie konfliktų sprendimą, akademinėje bendruomenėje žinomą kaip Conflict Resolution, pasiekė aukštų pozicijų ir didelio visuomenės susidomėjimo. Thomasas Schelingas, išleidęs knygą „Konflikto strategija“ (Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict), buvo pagerbtas Nobelio premija. Knygoje randame daug pamąstymų apie lošimų teorijos taikomumą strateguojant priešininkų arba varžovų gąsdinimą ir kontempliuojama kita galimybė – derybos kaip alternatyva. Aplenkiu daugybę kitų reikšmingų autoriaus refleksijų, trumpai stabtelsiu ties šiomis.