Be ekonominių duomenų ir Ukrainos žiniasklaidos per pastaruosius dvejus metus dėmesį į reeksporto per Armėniją problemą nuolat atkreipia Europos, Amerikos ir net Artimųjų Rytų žiniasklaida. Tarp jų yra tokios įtakingos žiniasklaidos priemonės kaip „The New York Times“, „The Wall Street Journal“, „Forbes“, „France 24“, „Financial Times“, „Geopolitical Monitor“, „EUReporter“, „Newsweek“, „BNN Breaking“, „i24Tv“, „Politico“ bei daugelis kitų. Nepaisant nenuginčijamų duomenų ir didelio pasaulinio žiniasklaidos dėmesio šiai problemai, Vakarai niekaip nesiima jokių veiksmų prieš armėnišką reeksportą, kuris yra nusikalstamas Ukrainos žmonėms.