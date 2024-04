Gediminas Merkys. Evangelija pagal šv. Joną, Matą, Luką ir Dainių Žalimą...

Konstitucija demokratijose priimama tik referendumu, o jos teksto keitimas yra komplikuotas. Joks parlamentas negali konstitucijos kaitalioti rutininio posėdžio metu. Vertas dėmesio JAV veikiantis konstitucijos pataisų modelis. Pavyzdžiui, 22-oji JAV konstitucijos pataisa, priimta 1947 m., nurodo, kad asmuo gali būti renkamas JAV prezidentu tik du kartus, nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės, ar ne. 2-oji pataisa apie tai, jog kiekvienas amerikietis gali turėti ir laisvai nešiotis ginklą. Per 250 JAV egzistavimo metų būta 27 pataisų. Pataisas gali priimti 2/3 JAV kongreso narių iš abiejų rūmų. Po to pataisas dar turi patvirtinti valstijų parlamentai. Pataisos įsigalioja tik tada, kai jas patvirtina ne mažiau kaip 3/4 visų valstijų. Pataisomis įtvirtintos teisės normos formuluojamos lakoniškai, aiškiai ir konkrečiai. Jos prijungiamos prie Konstitucijos. Atsiminkime šį be galo svarbų momentą.