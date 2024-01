Gediminas Kirkilas. Kadencijų pabaiga – akistatos su rinkėjais

Vidiniai politiniai nesutarimai dėl užsienio ir saugumo politikos, ypač tarp atsakingų valdžios šakų, mažai valstybei su ribotais gynybiniais resursais tokioje netvarioje geografinėje ir geopolitinėje padėtyje yra pernelyg didelė prabanga. Be suderintų su NATO veiksmų, be kaimyninių šalių pagalbos, be aljansų, koalicijų, glaudaus gynybinio bendradarbiavimo su kaimynais visame Baltijos regione atgrasyti galimą agresorių būtų labai sunku, jei apskritai įmanoma.