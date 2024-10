Elena Leontjeva. Rinkimų myliu-nemyliu: ar galima mylėti žmones ir nekęsti privatininko?

Pernelyg dažnai mes jaučiame, kad sumokame per daug, o patys gauname per mažai. Tas jausmas kyla dėl to, kad viskas yra ribota, ir mes paklūstame vidinei „taupymo“ programai, kuri tūkstantmečiais mums diktuoja išleisti kuo mažiau, o uždirbti daugiau. Kai šis prigimtinis modus operandi susiduria su kitu žmogumi ir jo interesais – tokiais pačiais, kaip ir mano, – kyla natūrali pagunda susipriešinti.