Elena Leontjeva. Gynybos finansavimas – kur slypi neišieškoti valstybės rezervai?

Viešojo sektoriaus skylių lopymas būtinas mokesčių bazei stiprinti: tik taip sukursime didesnę vertę per trumpesnį laiką, nes pagreitės ekonominiai ir gynybai reikalingi procesai. Jeigu valdininko parašą galima bus gauti ne per dvidešimt, o per tris dienas, vertės bus sukuriama daugiau. Jeigu leidimas statybai bus derinamas ne trejus metus, o vienus, didesnę vertę sukursime jau šiais metais. Nuo jos bus sumokėta ir daugiau mokesčių. Bendrabučius vokiečių brigadai pastatysime mūsų poreikius atitinkančiu, o ne sraigės greičiu. Ir ne išimčių keliu, o tvarkingai.