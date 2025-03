Eitvydas Bajarūnas. Tai nori ar nenori Rusija susitarimo dėl ugnies nutraukimo?

Bet V. Putinas pasinaudojo pakalbiu, kad būtų iškelta ir pagrindinė sąlyga, t. y., kad neva būtų išvengta Ukrainos konflikto eskalacijos, turi būti visiškas užsienio karinės pagalbos ir žvalgybos mainų su Kyjivu nutraukimas. Be to, pasak Kremlius, „bet koks susitarimas dėl Ukrainos turi spręsti krizės šaknis ir atsižvelgti į Rusijos teisėtus saugumo interesus.“ Visi suprantame, kad po tuo užkoduota visiška Ukrainos kapituliacija, faktiškas Ukrainos nepriklausomybės atsisakymas ir po Šaltojo karo Europoje susiklosčiusios saugumo architektūros peržiūra. Juk buvo aišku, kad pastariesiems siūlymams Ukraina jokiu būdu nepritars (to, matyt, ir buvo siekiama).