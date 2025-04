Eitvydas Bajarūnas. Derybos dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje. Kur esame šiuo metu?

Dabartinės derybos nėra apie taikos pasirašymą – jos veikiau panašios į Rusijos bandymus iš naujo perbraižyti derybų žemėlapį. Juk Maskva vėl kelia „konflikto šakninių priežasčių“ (angl. root cause) klausimą – tai V. Putino naratyvas, kuriame viskas turi būti grąžinta į jo viziją: Ukraina – neutrali, ne NATO narė, be visavertės kariuomenės ir su ribotu Vakarų buvimu. JAV savo ruožtu mėgina pasiekti rezultato – bent dalinę pergalę.

Svarbu suvokti, kad dabartinės derybos nėra apie taikos pasirašymą – jos veikiau panašios į Rusijos bandymus iš naujo perbraižyti derybų žemėlapį. Juk Maskva vėl kelia „konflikto šakninių priežasčių“ (angl. root cause) klausimą – tai V. Putino naratyvas, kuriame viskas turi būti grąžinta į jo viziją: Ukraina – neutrali, ne NATO narė, be visavertės kariuomenės ir su ribotu Vakarų buvimu. JAV savo ruožtu mėgina pasiekti rezultato – bent dalinę pergalę, kurią būtų galima pateikti kaip įgyvendintą rinkiminį D. Trumpo pažadą „taiką per 24 valandas“.