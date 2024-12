Denacifikacija istorijos šešėliuose: apie Niurnbergo proceso mastą žino nedaugelis

Nacių gydytojai ir be naujų eksperi­mentų puikiai žinojo, kaip pakis jų aukų sveikatos būklė: jie tik be perstojo darė elektrokardiogramas ir stebėjo nelaimingųjų konvulsijas, spazmus bei skausmo iškreiptus veidus.

Taigi, prisidengdamas Himmleriu, šis žudikų kvartetas nusprendė atlikti bandymus su Dachau koncentracijos stovyklos kaliniais. Siekiant pagerinti dideliame aukštyje numuštų lėktuvų pilotų tikimybę išgyven­ti iššokus parašiutu, buvo numatyta tirti žmogaus kūno atsparumą de­kompresijai. Šiam tikslui iš Miuncheno į Dachau pervežta SS priklausiusi barokamera. Eksperimentai prasidėjo 1942 m. vasario 22 dieną. Himm­leris žadėjo palikti gyvus kalinius savanorius, kuriems per bandymus pavyks išgyventi (šio pažado jis niekada netesėjo). „Savanorių“ sąrašas savaime atskleidžia kalinių motyvus. Dauguma jų buvo myriop nuteis­ti rusai, lenkai, žydai, nors pasitaikė ir vokiečių politikų. Iš 190 atrinktų „bandomųjų triušių“ apytikriai 75 (galbūt 80) mirė nuo dirbtinai suda­ryto dideliame aukštyje esančio atmosferos slėgio poveikio ir nuo staigių jo pokyčių, panašių į patiriamus iššokus parašiutu. Šį žuvusiųjų skaičių patvirtino bandymų liudytojas W. Neffas (jis nebuvo teisiamas). Nuo te­orinės 12 000–13 000 m aukščio ribos dažniausiai buvo atliekami keturių tipų bandymai: imituojamas lėtas leidimasis su deguonimi arba be jo ir greitas kritimas su deguonimi arba be deguonies. Išvada: 12 000–13 000 m aukštyje nemirštama, nes pasiekęs 7000 m aukštį individas atgauna sąmo­nę. Tačiau, be reikalo pratęsdami bandymų trukmę ir kartodami bandy­mus su tais pačiais žmonėmis, amoralūs nacių gydytojai galiausiai juos numarindavo. Šuolių parašiutu imitacijos virto tikrais žudymo seansais. Bet tai dar ne viskas: kai kurie sąmonės netekę kaliniai buvo skandina­mi, siekiant ištirti, kaip susidaro dujinė embolija (o ji tokiomis sąlygomis neišvengiamai susidarydavo). Tačiau nacių gydytojai ir be naujų eksperi­mentų puikiai žinojo, kaip pakis jų aukų sveikatos būklė: jie tik be perstojo darė elektrokardiogramas ir stebėjo nelaimingųjų konvulsijas, spazmus bei skausmo iškreiptus veidus.