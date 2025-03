Augminas Petronis. Kodėl šiuolaikiniai žmonės nebenori vaikų?

Lousie Perry pastebi, kad atrodo, jog kuo žmonės darosi modernesni, tuo labiau krinta gimstamumas. Tai galioja net ir skirtingiems žmonėms, gyvenantiems toje pačioje šalyje. Mažiausiai vaikų Vakarų visuomenėse susilaukia būtent nereligingi, progresyvių ar liberalių politinių pažiūrų žmonės. Religingumas, rodos, veikia kaip gimstamumo kritimą stabdantis veiksnys. Be to, kuo uždaresnė ir tam tikra prasme radikalesnė yra religinė bendruomenė, tuo aukštesnis jos gimstamumo rodiklis. Amišiai Amerikoje šiuo metu išgyvena tiesiog demografinį sprogimą. Į šią tendenciją atkreipęs dėmesį sociologas Ericas Kauffmanas netgi parašė knygą pavadinimu „Ar religingieji paveldės Žemę?“ (angl. Shall the Religious Inherit the Earth?) ir jo atsakymas į klausimą buvo – iš esmės, taip.