Asta Barzdenienė. Kalbos kasdienybės. Darbo kalba

Meniu lietuviškai – spauskite vienetą, меню на русском – нажмите два, menu in english – press three, menu w języku polskim – naciśnij cztery. Tai pirmieji žodžiai, kuriuos išgirstame paskambinę į Vilniaus savivaldybę. Ilgokai laukiant prie informacijos langelio norom nenorom dažniausiai tenka girdėti rusų kalbą. Savivaldybės darbuotojai teigia, kad dauguma jų šneka rusų, lenkų ir anglų kalbomis, nes to reikalaujama įsidarbinant. Pagal Valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvoje privaloma aptarnauti lietuvių kalba, savivaldybė tai užtikrina, o kitų kalbų pasirinkimas – mero sprendimu.