Arvydas Kšanavičius. Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimui – 35-eri

„Šiuo aktu kartu reiškiame savo valią ir viltį, kad Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras ir Vytauto Didžiojo universitetas bus tiltas, jungiantis tautos išeiviją su broliais ir sesėmis Tėvynėje. Kviečiame visus Lietuvos žmones talkinti šiame darbe“, – rašoma VDU Atkūrimo Akte. PLC vadovo Valdo Kubiliaus nuomone, „kai universitetas buvo dar kaip „oro pilis“ – be patalpų, be programos, pagal kurią dirbs, be administracijos, pagaliau – be lėšų, šio Centro (PLC – aut. past.) įkūrimas buvo labai svarbus dalykas.“