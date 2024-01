Arvydas Kšanavičius. Antaną Smetoną prisiminus

Dirbdamas Vilniaus žemės banke, A. Smetona pasižymėjo ir kaip talentingas publicistas. Iš pradžių jis rašė į „Vilniaus žinias“, „Lietuvos ūkininką“, o 1907 metais drauge su rašytoju Juozu Tumu-Vaižgantu įsteigė „Viltį“ – triskart per savaitę išeinantį visuomenės, literatūros ir politikos laikraštį, kurio tikslas buvo suvienyti lietuvius valstybingumui atkurti. 1914 metais įsteigė ir redagavo „Vairą“, kuris taip pat skelbė tautos vienybės lozungus, be to, akcentavo inteligentų dalyvavimo tautinio atgimimo sąjūdyje svarbą.