Kad Vokietija geidžiama visų ir tvariai, nurodo kad ir faktas, jog jos kanclerį 1998–2005 metais Gerhardą Schröderį po kancleriavimo Kremlius banaliai nupirko lobizmui, iš pradžių pavertęs „Gazprom“ Stebėtojų tarybos pirmininku, o nuo 2017-ųjų paskyręs valstybinės naftos kompanijos „Rosneft“ direktorių tarybos pirmininku. G. Schröderis pradėjo dirbti Rusijai po to, kai per Putino vizitą Berlyne 2005-ųjų rugsėjo pradžioje pasirašytas susitarimas dėl dujotiekio „Šiaurės srautas-2“. Už rusiškų dujų eksportą tokiu būdu agitavo dar būdamas kancleriu. A. Merkel iš pradžių pasisakė prieš „Šiaurės srautą-2“, bet po vieno posėdžio su energetinių kompanijų bosais pasisakė atvirai: be šių žmonių valdyti negalėsiu. G. Schröderis 2021 metais grasino, jog Vokietijos kompanijos dėl projekto stabdymo gali prarasti 12 milijardų eurų.