Arūnas Spraunius. ...ir Holokaustas po nebe atminties, o „čia ir dabar“ ženklu – vertybės aktualios politikos tarnystėje

Susitikimuose anonsavo Danijos siūlomą algoritmą „neduoti per daug deguonies D.Trumpo viešai retorikai“. Kitaip tariant, pamėginti 47-ąjį JAV prezidentą „pertylėti“. Ne per optimistiška kontekste kad ir žinios sausio 30 dieną, jog Baltieji rūmai rengiasi samdyti papildomų stenografistų/čių, nes esami/os tvarkytis nebespėja? Per pirmą savaitę po grįžimo į Baltuosius rūmus 47-asis prezidentas viešai reiškėsi 7 valandas 44 minutes, per tą laiką spėjo pasakyti 81 235 žodžius. Palyginimui, jo pirmtakas Joe Bidenas per pirmą savaitę prieš ketverius metus tepasakė 24 259 žodžius. Entuziazmas liejasi ir stoti nesirengia.