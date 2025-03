Arūnas Spraunius. Daugiapolis pasaulis jau primetamas – kol kas žodžiais

D. Trumpas nuo inauguracijos 2017 metų sausį paskelbė daugiau kaip 20 tūkstančių tikrovės neatitinkančių pareiškimų, meluoja vidutiniškai penkis su puse karto per dieną, beveik visada yra spaudos demaskuojamas. Beje, praktiškai iš karto. Ir – ką? Tada ir dabar – be pasekmių.

Amerikoje D. Trumpą pavadina ir „teflon Don“ – kad ir ką darytų, viskas nuo jo „nuteka“ be pasekmių. Gausybė amerikiečių balsavo už milijardierių, kurio pareiškimai neformuoja jokio bent kiek stabilaus tikrovės paveikslo. Užtat kovos įkarštis veržiasi per kraštus. 2019 metų liepos 13-ąją „The Washington Post“, kurį tuometinis Baltųjų rūmų šeimininkas ne kartą kaltino melagingų žinių platinimu, gal atsiteisdamas paskelbė, kad D. Trumpas nuo inauguracijos 2017 metų sausį paskelbė daugiau kaip 20 tūkstančių tikrovės neatitinkančių pareiškimų, meluoja vidutiniškai penkis su puse karto per dieną, beveik visada yra spaudos demaskuojamas. Beje, praktiškai iš karto.