Arūnas Milašius. Atsiprašykite jaunimo – jis pagaliau sugriovė darbo rinką ir nukarūnavo senolius

Tiksliau, veikia. Z karta ir eina už durų be sąžinės graužimo ir sentimentų. Tik tos laukiančių minios nebėra ir su bėdomis susiduria ne išėjęs darbuotojas, o darbdavys. Per keletą metų pasaulis pakito. Dabar vertybė – nebe galėjimas dirbti dvidešimt keturias valandas per parą septynias dienas per savaitę, o sugebėjimas dirbti kuo mažiau ir gyventi kuo geriau. Socialinė sistema tam labai palanki. Per keletą metų sukurta tiek įvairių išmokų ir paramos formų bei „hibridinio darbo modelių“, kad daugeliui jaunuolių varginti savęs nebeverta. Be to, už jų nugarų – tėvų ir senelių sukurtas turtas arba kapitalas, iš kurio įmanoma visai neblogai gyventi. Jei trūksta, galima prisidurti iš darbo.