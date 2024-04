Arūnas Kumpis. Vis dar laikomės

Glaudžiamės šioje dronais, baterijomis ir sprogmenimis užkrautoje duobėje jau ketvirtą parą iš eilės ir per daug nesiskundžiame. Kažkas per neapdairumą ant žemės išpylė cukraus, tai link jo, tiesiai per mane, nusidriekė mažyčių skruzdžių magistralė. Kai jos visai suįžūlėja, imu naikinti jų tiekimo linijas ir džiaugiuosi, jog nuo rusų sviedinių, minų ir dronų savižudžių turime bent tokią priedangą. Net pelės, kurios ankstesnėse pozicijose būriais šmirinėdavo kaip savo namuose, kol kas čia mūsų dar nevargina.