Arūnas Kumpis. Ukrainos karo pamokos – bepilotės sistemos šiuolaikiniame kare

Pamoka: Abi pusės susidūrė su sunkumais ginantis nuo dronų. Nors tradicinės oro gynybos sistemos ir pademonstravo tam tikrų rezultatų, praktika parodė, kad tokios vidutiniojo nuotolio oro gynybos sistemos, kaip rusų "Pantsir-S1" ar ukrainiečių naudojama "NASAMS", yra per brangios kovoti su mažais ir pigiais dronais, be to, masinis dronų naudojimas ir jų veikimas sąlyginai žemuose aukščiuose, komplikuoja jų perėmimą.