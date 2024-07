Arūnas Kumpis. Ukrainos karo didvyrio Vadimo Sucharevskio vizitas Lietuvoje

Vėliau, 2014 m. rugpjūčio 16 d., Luhansko srityje vykusio mūšio metu V. Sucharevskis buvo sunkiai sužeistas: trys kulkos jam tuomet pataikė į šarvinę liemenę, viena į koją, be to, netoliese sprogus granatai, jis patyrė kontūziją. Mūšio lauką Vadimas paliko be sąmonės – jį išnešė kovos draugai.