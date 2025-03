Arūnas Kumpis. Kodėl 5 tūkstančiai vokiečių mums yra geriau nei 100 tūkst. parengtų ir apginkluotų Lietuvos piliečių?

Kad tai taptų įmanoma, turėtume ten tiek nuo Baltarusijos pusės, tiek nuo Kaliningrado įrengti kelių lygių gynybines linijas su inžineriniais įtvirtinimais, panašiais į tokius, kokius pasienyje su Baltarusija įrenginėja lenkai. Be to, reikėtų jau dabar numatyti konkrečius pajėgumus, kurių personalas būtų detaliai susipažinęs su vietove ir pratybose „atidirbinėtų“ būtent to ruožo gynybos taktikas.